Песков: Max усилится через противостояние с конкурентами

В Кремле полагают, что российскому мессенджеру Max не нужно развитие в "стерильной" обстановке.

"Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ограничениях для Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее Роскомнадзор заявил, что действительно ввёл ограничения на работу Telegram. Якобы за отказ мессенджера сотрудничать и удалять материалы, на которые указало ведомство. Замедление вызвало сильное недовольство у россиян. При этом в Кремле заявили, что это грустно, но мессенджер будет замедляться, если не исполняет требования российского законодательства. Также в Кремле усомнились, что в зоне СВО коммуникация в значительной степени ведется через Telegram, хотя военкоры да и просто военные настаивают на этом и также критикуют власти за ограничения.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился в Совет безопасности РФ. В своём обращении политик просит дать указание изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram. По мнению Миронова, решение о блокировке вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан.