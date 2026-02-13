В Калужской области девочка родилась прямо на трассе

В Калужской области ребенок родился прямо на трассе. Это произошло на 137 км дороги М-3 "Украина" – рядом с офисом обслуживания транспондеров на платном участке трассы.

В офис вбежал мужчина и стал звать на помощь: у жены его брата начались роды по пути из Малоярославца в Калугу.

"Кассир‑контролер Ирина Скобкина тут же побежала к авто, по пути набирая скорую помощь. По телефону медики давали инструкции, как правильно принять роды. Ирина аккуратно перерезала пуповину и следила за состоянием мамы и малышки до приезда бригады скорой помощи. Коллега Ирины Александра Макаренко укутала ребенка одеялом, чтобы согреть и успокоить", - рассказали в "Автодоре".

Позже отец девочки вернулся к девушкам с благодарностью и хорошими новостями: мама и малышка были доставлены в больницу, чувствуют себя хорошо.

Это не первый такой случай на М-3: несколько дет назад появиться малышу на свет помог аварийный комиссар.