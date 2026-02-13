Производство шоу ЧБД может релоцироваться в Казахстан

Производство популярного юмористического шоу "Что было дальше?" (ЧБД) может переехать в Казахстан. Среди причин: 50-летний запрет на въезд в РФ для одного из комиков – Нурлана Сабурова; отказ в регистрации товарного знака ЧБД в России и удобство локации для некоторых гостей, пишет Telegram-канал Mash.

До 2023 году шоу выходило на YouTube, затем переехало на платформу "VK Видео", где и выходило эксклюзивно (хотя старые выпуски доступны и на YouTube). Сейчас в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте" более 2,6 млн подписчиков. Для "VK Видео" право на эксклюзивный показ было стратегическим шагом по привлечению пользователей на отечественную платформу. Постепенно конкуренция с YouTube сошла на нет (за счет блокировки последнего государством).