В "РМК Поиск" исполнили желание 6-летнего мальчика, мечтающего стать спасателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошла необычная экскурсия. Она состоялась в рамках федеральной благотворительной акции "Елка желаний".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, о желании 6-летнего Димы из Екатеринбурга узнали в аварийно-спасательном подразделении "РМК Поиск". В Свердловской области официальным представителем акции уже шестой год подряд выступает Волонтерский центр РМК "Сила Урала". Акция исполняет мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Дима, несмотря на проблемы со слухом, очень любит спорт. А еще ребенок каждый вечер смотрит новости, чтобы увидеть своих главных кумиров – спасателей. Именно об этой мечте Дима с мамой и написали в письме на самую добрую акцию "Елка желаний". Мальчик пожелал сам побывать в роли спасателя и увидеть настоящий вертолет. Исполнить желание вызвались спасатели со стажем из "РМК Поиск".

"В этом году мы первый раз принимаем участие в акции "Елка желаний" и уже подарили подарки не одному ребенку. Сегодня нам посчастливилось поучаствовать в исполнении детской мечты, которая связана со спецификой нашей работы. Исполнять желания – это замечательно, особенно когда эти желания не про что-то материальное, а про эмоции. Материальные вещи имеют свойство ломаться, лежать на полке и пылиться, а эмоции и новые впечатления остаются с человеком навсегда. К этой истории мы подключили сотрудников аэропорта Кольцово и специалистов авиационной службы МЧС России. Сами взрослые были заинтересованы в том, чтобы как можно больше рассказать ребенку о своей профессии", - отметил руководитель аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" Денис Рыжов.

Утром семья прибыла в Кольцово. Сначала для них провели экскурсию по аэропорту и рассказали о работе сотрудников. Диму проводили в помещение, где пилоты готовятся к полету, в том числе изучают карты аэродрома и орнитологическую обстановку. Затем мальчика познакомили с самыми дружелюбными сотрудниками аэропорта – четвероногими поисковиками из кинологической службы.

После обхода внутренних помещений Диму с родителями посадили в шаттл и совершили круг почета по территории аэропорта до здания службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Там мальчику дали примерить шлем пожарного и показали, как работает кислородный баллон со сжатым воздухом.

А ключевым событием стал настоящий вертолет Ми-8МТВ1. Этот 13-тонный летательный аппарат предназначен для спасения людей из труднодоступных мест, перевозки пострадавших, тяжелых грузов, оборудования и, конечно, для тушения пожаров. Дима даже посидел в кабине пилота и узнал, как работает заведенный двигатель.

"Я думаю, что сын сегодня не просто счастлив от увиденного, он тронут до глубины души. Он и представить не мог, что сотрудники МЧС уделят ему столько внимания и так интересно расскажут о своей работе. Это не пройдет бесследно для него. Возможно, сегодняшний день сподвигнет его еще упорнее идти к своей мечте. Это ведь еще и важный профориентационный момент: можно сказать, он ненадолго погрузился в профессию. Наш ребенок теперь точно замотивирован, и он будет стараться сделать все, чтобы стать тем, кем хочет", - рассказала мама Димы.