При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.

Так, серьезные повреждения получил жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В больницу доставлен 12-летнего подросток. Кроме того, 18-летний юноша и женщина госпитализированы в Красноармейском районе. Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Также обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью над регионами России средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотников, 43 из них – над Волгоградской областью.