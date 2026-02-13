В офисе Зеленского обвинили МОК в пророссийскости

Из-за дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича советник Зеленского Михаил Подоляк обвинил Международный олимпийского комитет (МОК) в пророссийской позиции.

Накануне МОК отстранил Гераскевича от соревнований, так как тот намеревался надеть шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов. Такая экипировка противоречит Олимпийской хартии, которая ограничивает выражение политических и религиозных взглядов. В качестве исключения ему разрешили надеть черную повязку, но того это не удовлетворило. Уже после запрета он надел шлем на заключительные тестовые заезды перед стартом соревнований и сознательно не стал участвовать в знак протеста. Гераскевич заявил, что решение МОК "разбивает ему сердце", а Зеленский поблагодарил его за демарш. Более того, наградил "орденом свободы" за... "самоотверженное служение украинскому народу".

Ранее МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар за надпись "Be brave like Ukrainians" ("Будьте смелыми, как украинцы") и шорт-трекиста Олега Гандея за фразу "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Официальный лозунг правящего на Украине режима включает "героизм" бандеровских преступников.

Подоляк возмутился тем, что украинцам не дают исключительных прав, ведь они воюют против России. Он назвал требования Гераскевича оправданными, а МОК, по его мнению, "все-таки решил доказать, что репутации ничего не стоят, что гуманизм - это сплошная фикция", "лицемерие - основа современного олимпийского движения", происходит "эрозия глобальных ценностей" и т.п.

Правда, дисциплинарная комиссия МОК пересмотрела решение об аннулировании аккредитации Гераскевича. Глава МОК Кирсти Ковентри провела беседу с Гераскевичем, после чего обратилась к председателю дисциплинарной комиссии МОК с просьбой пересмотреть решение об отзыве его аккредитации. Просьба была удовлетворена, и теперь Гераскевич может присутствовать на Олимпийских играх, но участвовать в соревнованиях все равно не сможет. Такой итог вряд ли удовлетворит киевский режим.