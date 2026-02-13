На Среднем Урале расширили категории участников СВО для льготной покупки земли

В Свердловской области расширили категорию участников СВО, которые могут получить 200 тыс. рублей на покупку земли. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер.

По его словам, решение было принято на очередном заседании регионального правительства. Теперь выплату также смогут получать ветераны с боевыми орденами или званием Героя России, если они участвовали в боях на границе или на прилегающих к зоне СВО регионах. Более того, льгота распространяется и на членов семей бойцов.

Также компании участников спецоперации вошли в расширенный перечень бизнес-проектов, которые могут претендовать на льготные займы регионального фонда поддержки предпринимательства. В список также добавили социальные предприятия, технологические компании, участников проектов "Сколково" и "Производительность труда". Им доступен заем "Приоритет" со ставкой ниже ключевой.