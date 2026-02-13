В Сургуте бывшая сотрудница похитила у работодателя более 1,3 миллиона рублей

В Сургуте бывшая сотрудница похитила у работодателя более 1,3 миллиона рублей с помощью корпоративной карты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В УМВД России по Сургуту обратился владелец одной из фирм. Он обнаружил, что с банковского счета компании поэтапно, небольшими суммами списаны значительные средства. Первоначально мужчина не замечал исчезновения незначительных сумм, однако когда общая недостача достигла внушительного размера, он обратился в правоохранительные органы.

Полицейские установили подозреваемую — сургутянку 1998 года рождения. В период с зимы 2024 до весны 2025 года она работала администратором на предприятии. В ее пользовании находилась корпоративная банковская карта, предназначенная исключительно для оплаты заказов продуктов питания сотрудникам и клиентам.

После увольнения девушка не удалила привязку карты к своему мобильному приложению и сохранила доступ к средствам компании. Она продолжила использовать их для личных нужд. Среди покупок зафиксированы предметы личной гигиены, продукты, бытовая химия, детские игрушки, дорогостоящая бытовая техника, ноутбук и восемь мобильных телефонов. Приобретенные товары обвиняемая использовала сама либо передавала знакомым.

Общий ущерб составил более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.