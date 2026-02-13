Уральский полпред наградил лучший кинопроект III национальной кинопремии "Герои большой страны"

Уральский полпред, председатель жюри Артём Жога вручил приз за лучший кинопроект III национальной кинопремии "Герои большой страны" и поблагодарил авторов всех проектов конкурса за участие.

Награду получил сериал "Ландыши. Такая нежная любовь", премьера которого состоялась в 2025 г. Полпред поздравил победителей, поблагодарил организаторов кинопремии и всех участников конкурса. Он отметил, что, несмотря на разнообразие рассказанных в фильмах и сериалах историй, все они объединены любовью к Родине.

"На вопрос о том, кто для меня герой, могу ответить так: на кинопремии "Герои большой страны" было названо множество людей, которые действительно достойны этого звания. Проведя на фронте больше девяти лет, я считаю самыми главными героями наших родных и близких, которые ждут нас во время выполнения боевых задач и живут в неведении и ожидании. Мы на фронте рискуем жизнью, а наши родные – мамы, дочери, отцы – волнуются, их сердца обливаются кровью от неизвестности. Низкий поклон им: это настоящие герои, которые ждут нас, заботятся и молятся о нашей жизни и здоровье", - сказал Артём Жога.

Всего на III кинопремию было заявлено 532 проекта. В шорт-лист на основе экспертной оценки отобраны 55 фильмов и сериалов, сообщает пресс-служба полпредства.