В Екатеринбурге обновили перечень мест массового пребывания людей

В Екатеринбурге обновлен перечень мест массового пребывания людей на территории города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в новый список попали здания администраций, торговые и бизнес-центры, концертные залы, парки и скверы. Всего в него включили 52 объекта.

Перечень пополнился 14 пунктами: так, к местам массового пребывания отнесли креативный кластер "Домна" и молодежный кластер "Салют". Также из него убрали пять неактуальных площадок.

Как пояснили в мэрии, на основании такого перечня разрабатываются и обновляются паспорта безопасности объектов, планируются мероприятия по оснащению их техническими средствами охраны.

Напомним, что молодежный кластер в екатеринбургском "Салюте" был открыт в прошлом году в День города.