Bloomberg: Кремль готов предложить США вернуться к расчетам в долларах

Кремль готов вернуться к расчетам в долларах, в том числе в операциях с российскими энергоносителями. Такая идея изложена в "меморандуме высокого уровня", который Москва хочет предложить Вашингтону, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что проект документа, якобы, был представлен высокопоставленным российским чиновникам. Обсуждался ли этот проект с американской стороной на переговорах – неизвестно.

Если даже один этот пункт о возвращении расчетов в долларах будет реализован, это будет означать "ошеломляющий разворот кремлевской политики", вся публичная риторика которой уже много лет направлена на дедолларизацию.

Со стороны США частью сделки должна стать отмена санкций в отношении России.

Западные чиновники, впрочем, сомневаются, что Кремль пойдет на такую сделку, которая резко противоречит интересам Пекина, с которым Москва старается сблизиться.

Также в меморандуме есть и другие пункты. Среди них: сотрудничество в авиационной отрасли, добыче углеводородов, возвращение американских компаний в РФ на льготных условиях, совместная работа в области ядерной энергетики, в сырьевой отрасли.

В Москве эту информацию пока не комментировали.