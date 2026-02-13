Убытки бизнеса в России достигли рекордных 7,5 трлн

Убытки компаний в России за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что это самая большая сумма за все время ведения статистики. В 2024 году потери бизнеса не превышали 7 трлн, еще годом ранее — 4 трлн, следует из данных ведомства.

Доля убыточных компаний в прошлом году составила 28,8% — это максимум с пандемийного 2020-го (тогда было 32,1%).

Наибольшее "проседание" показали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и торговля. Убыточными оказались, например, КамАЗ, «Т Плюс» и судоходная компания ДВМП. Одним из ключевых факторов стало удорожание кредитов. Также среди причин — слабый спрос, санкции и рост издержек.

Как сообщало Накануне.RU, динамика роста российской экономики ослабевает быстрее, чем ожидали руководители федеральных министерств. В первом квартале 2025 года прирост ВВП составил 1,4%, во втором — 1,1%, к третьему кварталу показатель упал до 0,6%. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своей новой статье "Бизнес: сохранить нельзя потерять" указал на потерю связи между инструментами экономической политики и ее целями. Он отметил, что ключевая ставка и борьба с инфляцией превратились в самоцель, что привело к дорогим кредитам и росту нагрузки на бизнес. Результат — "естественная убыль" предприятий в стране.