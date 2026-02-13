Полиция проверит сеть "Табак сити" после жалоб на магазин на Уралмаше

В Екатеринбурге началась проверка магазинов торговой сети "Табак сити", продающей электронные сигареты. Об этом в своих соцсетях рассказал член общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Первым стал магазин на улице 40-летия Октября, на который пожаловались жители Уралмаша. Проверка подтвердила их слова о продаже никотиновой жидкости и вейпов без маркировки либо с ее нарушением. Более того, в этой точке электронки продавали даже детям.



Полиция оперативно отреагировала на вызов и изъяла всю продукцию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение в целях сбыта или продажа никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, в крупном размере".

После этого под проверку попадут и другие точки этой сети.

Напомним, что в январе в центре Екатеринбурга также накрыли магазин Smoking Shop, где продавец прямо за прилавком организовал минипроизводство никотиновой продукции.