Совбез России призвали разобраться с замедлением Telegram

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился в Совет безопасности РФ.

В своём обращении политик просит дать указание изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram. По мнению Миронова, решение о блокировке вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан.

"Неслучайно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что замедление работы Telegram может повлиять на донесение оперативной информации до жителей региона в случае ухудшения обстановки. Ведь фронтовая связь в зоне проведения специальной военной операции обеспечивается в том числе и посредством этого мессенджера", – сказал Миронов.

По его словам, в российском сегменте Telegram сформировался мощный патриотический информационный ресурс из военкоров, волонтёров и всех, кто поддерживает специальную военную операцию.

"Считаю, что действия Роскомнадзора не должны приводить к снижению положительного влияния telegram-каналов на продвижение национальных интересов и повышать риски социальной напряженности. Прошу Совет безопасности РФ изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению Telegram", – заключил Сергей Миронов.

Ранее Роскомнадзор заявил, что действительно ввёл ограничения на работу Telegram. Якобы за отказ мессенджера сотрудничать и удалять материалы, на которые указало ведомство. Замедление вызвало сильное недовольство у россиян. При этом в Кремле заявили, что это грустно, но мессенджер будет замедляться, если не исполняет требования российского законодательства. Также в Кремле усомнились, что в зоне СВО коммуникация в значительной степени ведется через Telegram, хотя военкоры да и просто военные настаивают на этом и также критикуют власти за ограничения.