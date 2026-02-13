Россия рассматривает восстановление ж/д сообщения с Грузией через Абхазию

Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии, об этом заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук. По его словам, "ведется работа надо разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе".

"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", - цитирует Оверчука "Интерфакс".

Прямое ж/д сообщение России и Грузии через Абхазию фактически прервалось в начале 1990-х годов – сначала из-за внутреннего грузинско-абхазского конфликта, после 2008 года – из-за российско-грузинского конфликта.

Сейчас все погранпереходы (в том числе ж/д мост) между Абхазией и Грузией закрыты.