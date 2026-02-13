В Югре второй раз за неделю ученик принес в школу топор

В Югре второй раз за неделю ученик принес в школу топор. Инцидент произошел в поселке Пойковский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуре автономного округа.

Все произошло 12 февраля. Учитель обнаружила топор, который подросток принес в рюкзаке, забрала его и вызвала полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа.

Напомним, 9 февраля аналогичный инцидент произошел в Советском. 14-летний мальчик пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник угрожал убийством нескольким ученикам, к которым испытывал неприязнь. Рюкзак у школьника отобрала учитель и вызвала полицию.

Также нападения на учебные заведения прошли на этой неделе и в других городах страны. 3 февраля нападения совершены в уфимской гимназии №16 и в школе Кодинска (Красноярский край). На следующий день — в красноярской школе "Комплекс Покровский". 7 февраля инцидент произошел в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, 11 февраля было совершено нападение на техникум в Анапе.