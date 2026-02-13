Советники Зеленского: Президент согласен отказаться от Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский якобы готов отказаться от Донбасса. Это может стать "самой жёсткой уступкой".

Об этом два советника Зеленского сказали в разговоре с The Atlantic. Чтобы легитимизировать вывод войск из Донбасса, они рассматривают возможность проведения референдума этой весной, пишет ТАСС.

Настаивая на продолжении боевых действий и отказываясь от любых компромиссов по территориям, Зеленский подвергает огромному риску всю оставшуюся территорию Украины. Это иррациональное стремление воевать невозможно объяснить. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесён в России в список террористов и экстремистов). По его мнению, нужно просто отказаться от Донбасса и сосредоточиться на "реформировании той части Украины, которая осталась". У Украины полно острейших проблем, а режим предпочитает бесконечно воевать.