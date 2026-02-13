На катке в центре Екатеринбурга вновь отпразднуют китайский Новый год

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге вновь станет площадкой для празднования Китайского нового года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, праздник состоится в понедельник, 16 февраля, с 17:00 до 18:30. На катке посетителей поздравят глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный консул Китая в уральской столице Ло Шисюн.

Кроме этого, будет организована развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию китайских символов праздника, чайная церемония и выступления китайских артистов в медиарубке. А каждый посетитель катка на Площади 1905 года с первого сеанса и до конца дня сможет стать участником розыгрыша подарков, связанных с Китаем.

Напомним, что в прошлом году на катке в центре Екатеринбурга впервые отметили китайский Новый год.