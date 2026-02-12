Глава Hermes Аксель Дюма рассказал о преследовании его Эпштейном

Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы постоянно искал встречи с главой французского бренда Hermes Акселем Дюма. Об этом заявил сам Дюма, рассказав, что их единственная встреча состоялась в почти 13 лет назад.

Как передает его слова агентство "Рейтер", Эпштейн пришел на мероприятии Hermes в 2013 году в компании режиссера Вуди Аллена и его супруги, однако сам приглашения не имел. После этого он еще три раза пытался встретиться с главой бренда, но тот каждый раз ему отказывал, так как у финансиста уже тогда была "отвратительная репутация". Дюма также добавил, что точно не может вспомнить, знал ли он что-то об Эпштейне на тот момент, но сейчас уверен, что тот был "финансовым хищником", для которого он являлся "целью".

При этом агентство сообщает, что не может подтвердить слова Дюма относительно какой-либо связи Эпштена и режиссера или нахождении последнего с супругой на мероприятии в 2013 году.

Приводят документы Минюста США, в том числе электронные чеки о покупках в магазинах Hermes в Париже, "Рейтер" утверждает, что Эпштейн был поклонником бренда и постоянно писывал Дюма с просьбой "разработать дизайн его самолета". Своему же помощнику финансист писал: "Найдите Акселя Дюма в штаб-квартире Hermes в Париже". Помощник самого главы бренда вежливо отказывался от любых встреч с ноября 2013 по январь 2014 года, ссылаясь на "очень плотный график" и "предварительную встречу".

На днях американский конгрессмен Ро Ханна заявил, что из-за связей брата нынешнего короля Британии Карла III Эндрю с Джеффри Эпштейном в уязвимом положении оказалась сама британская монархия.