Игорь Мартынов рассказал астраханским СМИ об итогах работы регионального парламента в прошлом году и задачах на 2026 год

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов сегодня провел пресс-конференцию для представителей федеральных и региональных СМИ. Эта встреча является традиционной. Посвящена встреча с журналистами была итогам работы регионального парламента в 2025 год и приоритетным задачам на текущий год.

В течение 2 часов астраханские журналисты задали спикеру более 20 вопросов.

Как сообщил спикер астраханского регионального парламента, в 2025 году Думой Астраханской области было принято 97 законопроектов. Игорь Мартынов особо отметил принятие закона о бюджете. Этот документ является основой финансирования строительства дорог, социальных объектов и практической работы по всем направлениям в регионе.

Именно поэтому, по словам спикера, работа депутатского корпуса над главным финансовым документом всегда осуществляются в приоритетном порядке.

В ходе разработки закона депутаты сформировали ряд рекомендаций Правительству региона, основываясь на обращениях жителей.

Важной частью работы депутатов была разработка законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Так, в 2025 году до 1 млн 600 тысяч рублей увеличены выплаты из областного бюджета лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Участники СВО и члены их семей получили право на единовременную материальную помощь на осуществление газификации домовладений. Осуществлено расширение категории получателей единовременной материальной помощи в связи с гибелью участника СВО – предоставлено право на ее получение полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего участника СВО при отсутствии других членов семьи.

Игорь Мартынов подчеркнул, что буквально на днях Правительство области установило размер региональной единовременной выплаты, которая составит 2,1 млн рублей. Эти нововведения действуют до 30 июня 2026 года. Военнослужащий также получит 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Суммарно при заключении контракта с Минобороны РФ выплаты состапвят 2,5 млн рублей.

Отметил спикер и работу над областным законом, направленным на поддержку семей с детьми-инвалидами. Теперь в регионе действует новая мера социальной поддержки – компенсация расходов на приобретение и ремонт комплектующих элементов системы кохлеарной имплантации. Размер компенсации предоставляется в пределах 30 тысяч рублей в зависимости от возраста ребенка-инвалида.

Журналисты поинтересовались у Игоря Мартынова, какие объекты чаще всего выбирают жители для благоустройства и остается ли востребованной данная программа.

«Данный механизм на протяжении нескольких лет успешно реализуется Правительством Астраханской области. Интерес со стороны граждан к участию в таких проектах довольно высок. Жители сами выбирают приоритетные объекты для благоустройства и развития общественных пространств: обустройство спортивных и детских площадок, парков и скверов, мемориальных комплексов. Именно эти объекты чаще всего встречаются в составе инициативных проектов. Финансирование проектов складывается из средств областного бюджета, местных бюджетов и добровольных взносов граждан и представителей бизнес сообщества», - пояснил Игорь Мартынов.

Всего за период действия программы инициативного бюджетирования на территории Астраханской области реализовано более 180 проектов. Суммы их финансирования, заложенные в бюджет региона, увеличились с 1,2 млн рублей (2019 год) до 100 млн в 2024 году. Важно отметить, что депутаты Астраханской областной Думы оказывают муниципалитетам методическую помощь в оформлении документов для участия в конкурсе инициативных проектов.

Также областные парламентарии постоянно ведут диалог с коллегами в рамках межпарламентского сотрудничества. Так, в 2025 году региональный парламент активно взаимодействовал с комитетами Народного Совета ЛНР, помогая коллегам с формированием нормативной правовой базы с целью интеграции в российское законодательство. Астраханским парламентом подготовлены методические рекомендации по разработке регионального бюджета, формирования механизма парламентского контроля, организации законотворческого процесса и так далее.

«Мы также взаимодействуем с коллегами из иностранных государств. Так, в январе текущего года Дума Астраханской области провела совместную международную видеоконференцию с Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь) в рамках соглашения о сотрудничестве. Считаю, что проведение совместной международной конференции – это важный шаг в укреплении парламентского взаимодействия и дружеских связей между Астраханской и Могилевской областями», - пояснил спикер.

Продолжается работа в рамках Южно-Российской парламентской ассоциации.

Представители астраханских СМИ отдельно интересовались - какие предложения астраханских депутатов получили поддержку на федеральном уровне.

Игорь Мартынов сообщил, что осенью 2025 года Думой Астраханской области было подготовлено, а затем поддержано коллегами из Южно-Российской Парламентской Ассоциации обращение в Правительство РФ с предложением расширить социальные гарантии для студентов, получающих государственную социальную стипендию.

Спикер астраханского парламента подчеркнул, что законодательство четко защищает от взыскания долгов целый ряд социальных выплат: определенные виды пенсий, пособия на детей, средства материнского капитала. Но государственная социальная стипендия в этот защищенный перечень не входит. А , по сути, это зачастую единственный источник средств к существованию для многих студентов,.

При этом получателями социальной стипендии являются те, кто особенно нуждается в государственной поддержке: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и др.

«Мы предложили внести изменение в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Предложение простое и справедливое: включить государственную социальную стипендию в список доходов, на которые нельзя обращать взыскание. Хочу подчеркнуть, что наша позиция нашла понимание и поддержку на федеральном уровне. Министерство просвещения Российской Федерации выразило мнение о целесообразности этого предложения. Сейчас данное предложение рассматривается в Государственной Думе», - сказал председатель Астраханской областной Думы.

Второе предложение астраханских парламентариев, которое было поддержано на федеральном уровне, касается вопросов межбюджетных отношений.

Так, в Астраханской области в процессе успешной реализации проектов инициативного бюджетирования два сельских муниципалитета столкнулись с проблемой, когда целевые средства списывались в счёт налоговой задолженности, несмотря на верное оформление документов и прохождение конкурсного отбора. Согласно бюджетному кодексу расходные операции по счетам муниципалитетов‑должников приостанавливаются, а потому целевые деньги не были защищены от списаний. Во втором случае вообще возникла угроза срыва выборов (на них было заложено 100 тысяч рублей), а разрешить ситуацию удалось только через суд.

Депутаты Астраханской областной Думы, вникнув в ситуацию, обратились в Правительство РФ. И в декабре 2025 года в законодательство внесены изменения, согласно которым теперь целевые межбюджетные трансферты и средства, обеспечивающие конституционные права граждан (в т. ч. избирательные права), защищены от списания в счёт иной задолженности.

Что касается планов работы астраханского парламента на 2026 год, Игорь Мартынов сообщил, что ключевыми направлениями в деятельности депутаты обозначили законодательную работу. В 1 полугодии планируется рассмотреть 27 законопроектов и 6 проектов постановлений. Еще одно направление - публичная отчетность. На заседаниях Думы с отчетами выступят Председатель Правительства области, руководитель областного УМВД, председатель Контрольно-счетной палаты и Уполномоченный по правам человека.

Также в парламенте пройдут тематические дискуссии по вопросам: профилактика заболеваний, о помощи детям с диабетом, подготовке к половодью, по вопросам налогообложения в отношении сельхозземель и созданию безбарьерной среды для инвалидов. В этом году будет назначена дата выборов депутатов следующего созыва.

Отдельно Игорь Мартынов подчеркнул, что постоянно идет рабочий диалог с исполнительной властью, который сосредоточен на насущных проблем астраханцев. План работы регионального парламента на 2026 год сохраняет эту социально-ориентированную повестку.

Журналисты в ходе пресс-конференции спросили, какие проблемы астраханцы чаще всего поднимают в ходе общения с депутатами.

Игорь Мартынов выделил несколько. Часто поднимаются вопросы ЖКХ. Жалобы на деятельность управляющих компаний, оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества. Есть вопросы по социальному обеспечению, в том числе участников СВО и членов их семей.

Председатель региональной Думы привел конкретный пример. В Думу обратилась жительница города Астрахани с просьбой внести изменения в федеральное законодательство в части распространения мер социальной поддержки членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О ветеранах», на лиц, признанных в судебном порядке фактически воспитавшими погибшего (умершего) ветерана боевых действий.

Речь идет о том, что федеральный законодатель к членам семьи, получающим льготы, отнес только официальных родителей и супруг(у). При этом в других законах и указах Президента РФ лица, воспитавшие и содержавшие военнослужащего не менее 5 лет до его совершеннолетия по решению суда признаются членами семьи для получения отдельных выплат (например, страховки или единовременного пособия). И получается, что по закону о ветеранах фактические воспитатели не могут получать полный набор мер социальной поддержки (льгот). Сейчас депутаты прорабатывают вопрос о вынесении соответствующего обращения на ближайшую конференцию Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Также Игорь Мартынов рассказал журналистам о результатах деятельности парламентского контроля, работе о принятия упрощенной системы налогообложения для вновь зарегистрированных предпринимателей и по выплатам на газификацию жилья для приемных семей.

Задавали журналисты и вопросы, как говорится, на злобу дня - спросили, как спикер относится к блокировке некоторых социальных сетей, планирует ли принять участие в выборах в областной парламент и рыбачил ли этой зимой на астраханских водоёмах.