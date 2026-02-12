Экс-главу совета директоров FESCO Северилова арестовали

Бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова арестовали по обвинению в присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Северилов просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и заявил, что готов содействовать в возмещении ущерба. Прокурор же заявил, что ряд фигурантов все еще находятся в розыске. Суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова задержали в Москве накануне. Оба обвиняются в растрате в крупном размере, однако этот самый размер и иные обстоятельства дела не раскрываются.