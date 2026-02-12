Суд арестовал обвиняемых в стрельбе в техникуме Анапы

Анапский городской суд арестовал обвиняемых в стрельбе в индустриальном техникуме в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

17-летнего подростка, стрелявшего по людям отправили в СИЗО по 11 апреля включительно. Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (п. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 226 УК).

Второму несовершеннолетнему избрали аналогичную меру пресечения по обвинению в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, п. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2025 г. 17-летний подросток сообщил своему одногруппнику о намерении напасть на техникум ради убийства находившихся там людей. Зная об этом, подозреваемый стал склонять его к совершению преступлений.

В результате подстрекательства, днём 11 февраля парень напал на техникум. Предполагаемый провокатор задержан и допрошен. Ему грозит арест. Уголовные дела соединены в одно производство. Отдельная ответственность грозит 64-летнему владельцу ружья, из которого стрелял по жертвам нападавший. Мужчина стал фигурантом дела по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия".