В Екатеринбурге открыли мемориальную доску белоэмигранту, который приветствовал нападение Гитлера на СССР

На здании УрГЭУ-СИНХа в Екатеринбурге установлена мемориальная доска Антону Карташёву. Он был последним обер-прокурором Синода, министром исповеданий Временного правительства, богословом, историком русской церкви. Памятное мероприятие было приурочено к 150-летию со дня рождения этого деятеля.

Исполняющий обязанности ректора УрГЭУ Яков Силин подчеркнул "значимость восстановления исторической памяти" в связи с открытием мемориальной доски.

"Мы восстанавливаем нашу историю, говорим: до нас 1000 лет жили, до нас Отечество создавалось, на тех плечах все держалось — мы получили это в наследство через тех, кто сумел эту историю еще и изложить", — сказал он.

При этом, нельзя не напомнить, что взгляды и оценки господина Карташова на время, в котором ему довелось жить, были, мягко говоря, исторически не верными.

Уральский историк Алексей Гончаров обратил внимание на особенности биографии Карташёва и высказал вполне обоснованное сомнение в уместности установки такой мемориальной доски. Он привел выдержки из переписки Антона Карташёва с другим эмигрантом – Иваном Шмелёвым, из которой следует, что Карташёв приветствовал нападение Гитлера на СССР.

"Карташёв, как и полагается белоэмигранту, оправдывал и даже приветствовал нападение Гитлера на СССР. Теперь в центре Екатеринбурга на здании УрГЭУ-СИНХа висит мемориальная табличка в его честь. Вот такое сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, понимаешь", – возмутился историк Алексей Гончаров.