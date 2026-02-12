Тюменский округ присоединился к акции "Вкус дома – вкус Победы"

Тюменский округ присоединился к акции "Вкус дома – вкус Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Гуманитарный груз направят военнослужащим на передовой и бойцам, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях подшефного Краснодона.

В большую посылку вошли предметы первой необходимости и приятные подарки для бойцов. К сбору очередного гуманитарного груза активно подключились сотрудники администрации и территориальных управлений Тюменского округа, депутаты, работники Счетной палаты и ветераны муниципалитета. Всего собрали порядка 50 коробок.

"Наш округ никогда не остается в стороне от гуманитарных акций. Накануне 23 февраля очень важно отправить землякам весточку из дома. Надеемся, что они почувствуют нашу заботу и тепло через тысячи километров: раненые быстрее пойдут на поправку, а бойцы с новыми силами будут идти вперед, к нашей общей победе", - прокомментировала глава Тюменского округа Ольга Зимина.

Акцию "Вкус дома – вкус Победы" в преддверии Дня защитника Отечества организовал Штаб общественной поддержки "Единой России" в рамках работы Женского движения "Единой России". К ней также присоединилось региональное отделение Союза женщин России.