При пожаре в конюшне в Сысерти нашли тела двух мужчин

Во время тушения пожара в конюшне в районе ул. Свердлова в Сысерти обнаружены тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Ранее в МЧС сообщали, что о возгорании спасателям сообщили поздним вечером 11 февраля. Всех 10 лошадей удалось спасти, эвакуировали и три газовых баллона. К тому моменту огонь успел разойтись на 150 кв.м. При тушении был обнаружен мужчина без признаков жизни, однако в СКР сообщили уже о двух телах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точные причины гибели двух человек и возгорания будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, первым обнаруженным погибшим был конюх. Когда же завалы стали разбирать, нашли тело еще одного мужчины - друга конюха.

"Этот мужчина пришел в гости накануне в 20.30 с одним литром крепкого алкоголя. А спустя 2,5 часа в деревянном здании вспыхнул пожар. Тело работника конюшни находилось прямо у печи, головой к двери, а тело его товарища – в глубине помещения. Комплекс состоит из трех зданий: самой конюшни, подсобки и незавершенного строения. Если бы огнеборцы приехали чуть позже, огонь мог бы уничтожить все три здания. Личности обоих погибших мужчин представители МВД уже установили – это местные жители Алексей Язов, 1969 г.р., и Дмитрий Аникиев, 1970 г.р. Хозяин конюшни также найден, сейчас он допрашивается. Чудом несгоревшие лошади содержатся в безопасном месте. Всего их было 9: из них 1 пони, 1 мерин и 7 кобыл", - отметил полковник Горелых.