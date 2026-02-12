Нижнетавдинцы отправили очередную партию гуманитарного груза в зону СВО

Нижнетавдинцы отправили очередную партию гуманитарного груза в зону СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сбор организован сообществом "Отзывчивые добротворцы и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа". В нем приняли участие неравнодушные жители округа.

В партию вошли саперные щупы Николая Семенова, который вместе с внуком уже изготовил для бойцов более 800 штук этих изделий, маскировочные сети, окопные свечи, продукты, теплые вещи.

Поддерживают участников СВО и в штабе, который действует на базе Черепановской сельской библиотеки. Здесь неравнодушные женщины плетут маскировочные сети, осуществляют сбор гуманитарной помощи.

Общественная ячейка присоединилась к сообществу "Отзывчивые добротворцы и ветераны-пограничники Нижнетавдинского округа".