"Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в Доху

Компания "Уральские авиалинии" запускает прямые рейсы из международного аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург) в Доху (Катар). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Катар - одно из самых новых и модных направлений для туристов, которое стало уже очень востребовано среди семей, пар и бизнес-туристов. Теперь от изумрудных Уральских гор до жемчужин Арабского залива - рукой подать", - отметили в пресс-службе.

Первый полет запланирован на 19 марта. После этого рейс U6-7135 будет осуществляться еженедельно по четвергам. Вылет самолета в 11.30 по местному времени, а прибывают пассажиры в Доху в 14.50. Обратно уральцев забирают в 15.50, а в "Кольцово" они прилетают в 23.05.