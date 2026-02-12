12 Февраля 2026
Общество Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Встречу с астраханцами в рамках проекта «Школа ЖКХ» провели Игорь Седов и Александр Тихонов

Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда в центре внимания горожан. В настоящее время это одна из наиболее острых и обсуждаемых тем по всей стране.

Различные вопросы деятельности ЖКХ города Астрахани стали предметом обсуждения на встрече, которую инициировали региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» (ЕР), председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов и председатель общественного совета проекта, руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Александр Тихонов.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

Участниками обсуждения стали представители службы жилищного надзора, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и межрегионального расчетного центра города Астрахани.

Учитывая зимний период, самыми актуальными вопросами встречи стали темы обеспечения теплоснабжения и платы за эти услуги. В связи с морозной зимой нагрузка на городские системы теплоснабжения выросла, соответственно, это отразилось на стоимости услуг в квитанциях астраханцев. 

Также обсуждали ситуацию с поддержанием стабильных параметров давления и температурного режима в системах отопления, прозрачности расчёта и перерасчёта за отопление, в том числе с учётом состояния общедомового имущества, механизмы действий управляющих компаний в случае предоставления ими некачественных услуг.

«Состояние сферы жилищно-коммунальных услуг напрямую влияет на комфорт и благополучие граждан. Проект «Школа ЖКХ» направлен на налаживание эффективного диалога между собственниками жилья, управляющими компаниями, поставщиками ресурсов и муниципальными властями. Формат «Школы ЖКХ», включающий круглые столы и встречи, способствует открытому обсуждению и совместному поиску решений, что ведет к улучшению качества жизни астраханцев», — подвёл итог встречи Игорь Седов.

