В Тюмени состоялись плановые тренировочные учения на территории ТЭЦ-2

В Тюмени состоялись плановые тренировочные учения на территории ТЭЦ-2, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специальные службы отработали взаимодействие при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Задействованы представители пожарной охраны, МВД, Росгвардии, а также силы, которые охраняют объект.

"По предварительному сценарию была попытка нарушения деятельности ТЭЦ-2 с помощью беспилотных летательных аппаратов. БПЛА был приземлен, дальше включился план по ликвидации последствий. Взаимодействие сотрудников налажено на хорошем уровне", - заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

Руководитель ведомства отметил, что учения прошли удовлетворительно.