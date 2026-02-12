СМИ: Для девушек, написавших о коррупции в крымском здравоохранении, требуют рекордный штраф

Для бывшего юриста Минздрава Крыма Фатимы Совхоз и журналистки Анны Гажала прокуратура запросила рекордные штрафы в 4,5 млн руб. по делу о сообщении в Кремль о коррупции в медицинской сфере в республике. Следствие считает, что фигурантки оклеветали чиновников от медицины, передает издание "Подъем".

Прокурор также запросил условный срок для Фатимы Совхоз, рассказал ее адвокат. Защита девушек считает, что такое суровое наказание прокуратура просит, чтобы обосновать семимесячное пребывание журналистки и юриста в изоляторе.

Третьим фигурантом дела является бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек – он находится в СИЗО Симферополя по делу о клевете, также обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.