ВС РФ нанесли удар по украинской энергетике

Российская армия нанесла удар по объектам энергетики, связанным с ВСУ, сообщило Минобороны.

Было использовано высокоточное оружие наземного и воздушного базирования большой дальности. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях. В Киеве 3,7 тыс. домом остались без отопления. В сети появилось видео мощной вспышки после удара по ТЭЦ в Киеве.

Пока на Украине последствия удара не комментируют. С 16 января там действует режим чрезвычайной ситуации. Недавно советник секретаря СНБО Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий призвала украинцев привыкать жить с постоянной угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков. Теперь это "новая жизнь" для Украины.