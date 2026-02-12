В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при обрушении в гаражном кооперативе

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в гаражном кооперативе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 12 февраля около 7 утра в одном из гаражей на улице Широтной в городе Тюмени произошло обрушение несущих конструкций. В результате чего 59 -летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящий момент следователи и криминалисты регионального СК России проводят на месте случившегося следственные действия: осмотр, поиск и изъятие вещественных доказательств, допросы свидетелей.

Будет назначен и проведен ряд экспертиз, которые позволят установить причины произошедшей трагедии.