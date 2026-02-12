Депутат Смолин призвал озвучить данные по "утечке мозгов" за рубеж

В России следовало бы озвучить данные о том, сколько студентов или выпускников вузов уезжают за границу. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он ссылается на данные 2021 года. Исследование было проведено научным руководителем ВШЭ Ярославом Кузьминовым и опубликовано на сайте вуза. Было изучено 15 ведущих университетов России, и оно показало, что от 20% до 85% самых сильных студентов, имевших опубликованные статьи и доклады уже в бакалавриате, переезжают в Европу и США. То есть Россия теряет примерно каждого второго талантливого студента. А возвращается из них не более 10%. Причина в том, что в ведущих странах, сопоставимых с Россией по показателю ВВП на душу населения, профессора, доценты и молодые преподаватели получают в 3-6 раз больше.

Что мешает сейчас опубликовать эти цифры, вопрошает Смолин. В стране все цифровизовано, миграционная служба все знает, и при желании это можно озвучить. Зачем Россия готовит кадры для других стран? Предпочтение нужно отдавать тем, кто будет жить и работать на благо России. Но сейчас этого нет, сказал депутат ТАСС.

Член-корреспондент РАН лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев отмечает, что хотелось бы знать, в каком объеме государство оплачивает "утечку мозгов". У него иногда складывается впечатление, что российское образование длительное время перестраивалось с той целью, чтобы быть как можно более эффективной кузницей кадров для других стран — на 1-2% самых способных выпусников затрачиваются колоссальные средства, но где они потом работают, неизвестно. При этом ведущие вузы получают в 5-10 раз больше средств в расчете на одного студента. А "что будет с остальными — это проблемы туземцев".

"Если Россия планирует дальше торговать ресурсами и покупать технологии (по заветам Чубайса), если планируется сосредоточить население в 10-15 агломерациях (и тем самым ускорить депопуляцию) — тогда, действительно, столько образованных людей в стране не нужно. Если же планируется делать что-то другое, то лихорадочные действия, направленные на дальнейшее сокращение и деградацию образовательной системы, мягко говоря, пугают", — написал ученый.

В начале 2025 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что России удалось переломить ситуацию с оттоком профессиональных кадров за границу. С этим соглашались и другие официальные лица. Но данных как не было, так и нет.