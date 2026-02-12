СМИ нашли косвенную связь Эпштейна с загадочно пропавшим в тайге Усольцевым

Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с загадочно исчезнувшим в тайге предпринимателем Сергеем Усольцевым, пишет RT.

Как выяснило издание, Эпштейн приезжал в 1998 году в Саров по программе "Инициатива атомных городов" (ИАГ). Ее суть заключалась в создании новых рабочих мест для бывших сотрудников ядерных производств, в том числе с привлечением американских инвестиций. Той же самой программой сотрудничества с американцами, но только в другом закрытом городе - красноярском Железногорске - руководил предприниматель Сергей Усольцев, загадочно пропавший вместе с семьей прошлой осенью.

Напомним, 28 сентября 2025 года Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом высказывались версии о тайном побеге предпринимателя с его женой и дочерью за границу. Эту теорию обосновывали как раз "чувствительной" деятельностью Усольцева в 1990-х и его возможной связью с гостайной.