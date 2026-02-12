В мэрии назвали точное число самозанятых в Екатеринбурге

По данным на 1 января 2026 года в уральской столице зарегистрировано 206 тысяч 993 жителя, которые платят налог на профессиональный доход. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По сведениям мэрии, число самозанятых постоянно растет. Год назад, на 1 января 2025 года, таких горожан было 162 тысячи 290 человек. Самозанятые отдают 4% налога при работе с гражданами и 6%, если сотрудничают с организациями или индивидуальными предпринимателями.

Между тем, накануне в свердловском УФНС возмутились низкими выплатами от самозанятых. По данным ведомства, за год такие свердловчане перечислили всего 4 млрд рублей в качестве налога, что является "беспрецедентно низкой суммой".