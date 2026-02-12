"Нацболы"* заблокировали Роскомнадзор

Активисты-"лимоновцы"* заблокировали вход в московский офис Роскомнадзора в Китайгородском проезде в Москве велосипедным замком. Также они повесили рядом плакат с лозунгом, призывающим отменить надзор в интернете и работу РКН. "Нацболы" утверждают, что охранник, попытавшийся противодействовать им, не смог открыть заблокированную "лимоновцами"* дверь.

Активисты также опубликовали манифест, в котором говорится, что блокировки ресурсов и ограничения связи стали постоянным явлением, пользователя "облагают абсурдными запретами" и "насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы".

"Для бойцов на передовой Телеграм стал основным средством связи, им пользовались все четыре года СВО. В том числе и координация отправки на фронт гуманитарной помощи проводилась через этот мессенджер — достойной альтернативы нет до сих пор. Госструктуры потратили на продвижение и развитие Телеграма в России более 230 млрд рублей, но теперь весь этот труд сведëн на нет. Миллионные каналы российских изданий и информационных агентств растеряли свою аудиторию", - говорится в заявлении активистов.

Они добавили, что блокировки YouTube и Telegram "подобны сдаче городов врагу", и что это "откровенно вредно для русского народа".

*представители движения "Другая Россия им. Эдуарда Лимонова", которое является преемником запрещенной ранее российским судом партии "Другая Россия" (признана экстремистской организацией)