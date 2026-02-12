В России могут ужесточить требования к частным психологам

В России могут ужесточить требования к частным психологам. Разработки деталей новации идут в минздраве.

Сейчас оказание психологической помощи частными специалистами не регулируется законодательством. Нет и требований к квалификации таких психологов. Минздрав России рассматривает вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам.

Федеральный закон позволил бы установить единые требования к оказанию психологической помощи во всех организациях, как государственных, так и частных, а также одинаково регулировать эту сферу, сообщили РБК в министерстве.