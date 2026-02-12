В Тюмени при взрыве газобаллонного оборудования в автомобиле погиб человек

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия в гаражном кооперативе Тюмени, в результате которого погиб мужчина, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Утром 12 февраля 2026 года поступило сообщение о происшествии в гаражном кооперативе "Суходольская 1". По предварительной информации регионального управления МЧС, произошла вспышка газовоздушной смеси из-за утечки из газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле. В результате инцидента один человек погиб.

Прокуратура Восточного административного округа Тюмени контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.