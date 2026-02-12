В Подмосковье девочка попала в больницу из-за того, что принимала ванну и смотрела видео

В Московской области едва не погибла 14-летняя девочка, принимавшая ванную вместе с телефоном.

Смартфон почти "сел". Девочка подключила его к портативному зарядному устройству и продолжила принимать ванну. После попадания воды на провод девушка получила электротравму. Родители обнаружили ребёнка без сознания с телефоном на груди. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний – внезапная недолгая потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга.

При поступлении девочку осмотрела бригада врачей. После обработки ожоговых ран она госпитализирована в кардиологическое отделение для комплексной оценки внутрисердечной гемодинамики и определения тактики лечения. Изменений со стороны сердца не было. Вскоре её выписали, сейчас её жизни ничто не угрожает, сообщает министерство здравоохранения Московской области.