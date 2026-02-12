12 Февраля 2026
Экономика В России
СРЗП предлагает ограничить максимальную ставку по ипотеке

Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ограничить максимальную ставку по ипотеке, внеся соответствующий законопроект.
Они предлагают, чтобы процентная ставка не превышала ключевую ставку, установленную Банком России, более чем на два процентных пункта. Банки и так имеют сверхприбыли, так что небольшое ограничение процентной ставки сверху никак по ним не ударит. В марте 2025 года средняя ставка по ипотеке составляла 28% годовых при ключевой ставке в 21%. Это неподъемные для людей проценты, которые государство в конечном итоге платит банкам. При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, банки одобряют лишь около 40% ипотечных заявок, а доля отказов превысила 60%. Это связано с огромными процентами ростовщиков. Государство должно хоть как-то ограничивать их аппетиты, но пока этого нет.

"Налицо противоречие: при объективной потребности в жилье (дефицит площадей на человека оценивается специализированными институтами на уровне десятков миллионов квадратных метров в ближайшие годы) жилье становится все менее доступным", - говорится в пояснительной записке.

Другой стороной высоких процентов по ипотеке является то, что большинство строящегося в стране жилья - это "однушки" и студии, отмечает блогер Юрий Подоляка. Он пишет, что средняя площадь квартир в строящихся многоквартирных домах сейчас составляет около 33 квадратных метров. Это жилищный тупик.

"Можно ли в таких квартирах, особенно с учетом того, что там и дворов-то нет, создавать семьи даже с двумя детьми?.. Вот и получается, что все эти годы мы сами, за счет бюджета спонсировали в стране малодетность, усугубляя проблематику в демографии страны. А карманы при этом набивали застройщики, которые умело лоббировали свои интересы во властных кабинетах и тем самым помогали сваливать страну в демографическую яму", - считает Подоляка.

По данным ЦБ, по итогам 2025 года банки получили 3,5 трлн рублей чистой прибыли. В большинстве городов-миллионников половина построенного жилья осталась нераспроданной, а население страны уменьшилось "естественным" образом более чем на полмиллиона человек.

