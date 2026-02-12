Цены на сахар падают из-за "Оземпика" и налогов на газировки

Нарастающая популярность препаратов для похудания и введение налогов на сладкие газированные напитки обваливают мировые цены на сахар. При этом прогнозы обещают рост урожая сахара, что может привести к избытку предложения и дальнейшему падению цен, пишут "РБК Инвестиции".

Торги на товарных биржах показывают самые низкие цены на сахар с осени 2020 года. Тренд сохраняется уже несколько месяцев.

Аналитики указывают на то, что из-за препаратов вроде "Оземпика" люди переходят со сладостей на белковую пищу, тяга к сладкому ослабевает. Особенно эта тенденция заметна в США, население которых всегда любило сладости. В Европе же вводятся налоги на сладкие безалкогольные напитки в рамках кампаний по борьбе с ожирением. Производители вынуждены снижать содержание сахара, чтобы удержаться на рынке.