Пермскую чиновницу уволили за покупку дорогого автомобиля

Суд обязал работодателя уволить пермскую чиновницу за покупку дорогого автомобиля в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Установлено, что в 2022 году заместитель руководителя территориального подразделения Министерства социального развития Пермского края приобрела автомобиль, стоимость которого превышала совокупный доход ее семьи за три предшествующих года. В ходе надзорных мероприятий законность получения соответствующих доходов не подтвердилась. Ранее по иску прокурора суд уже взыскал с чиновницы сумму, затраченную на покупку транспортного средства.

При этом государственная служащая не подтвердила источники приобретения дорогостоящего автомобиля и не задекларировала их. Данное коррупционное правонарушение предусматривает ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Поскольку работодатель не применил это дисциплинарное взыскание, а трудовые отношения с чиновницей были прекращены по ее собственной инициативе, прокурор обратился в суд с иском об изменении формулировки основания увольнения.

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.