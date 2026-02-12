В Екатеринбурге неизвестный облил краской памятник братьям Люмьер

Памятник братьям Люмьер возле ККТ "Космос" оказался облит красной краской. Неизвестный облил монумент ночью, пока в сквере никого не было. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Пожалуйста, объясните нам, чем эти два великих брата могли кого-то в очередной раз обидеть? Этих двух обливают краской уже дважды", - говорится в сообщении.

Канал также опубликовал видео с камеры наружного видеонаблюдения. На нем видно, как неизвестный(ая) в темной одежде и длинном пуховике долго сидит на лавочке напротив памятника, а после направляется к нему. Лица не видео не видно.

Очищать памятник будут районные власти.