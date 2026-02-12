12 Февраля 2026
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Технический университет УГМК

Студенты Технического университета УГМК завершили зимнюю практику

Студенты Технического университета УГМК завершили традиционную зимнюю производственную практику на предприятиях горно-металлургического комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, практика стала частью образовательной программы для обучающихся 3-4 курсов направлений "Металлургия" и "Электроэнергетика и электротехника". Она прошла на базе промышленных площадок профильных предприятий. Во время практики студенты были вовлечены в производственные процессы действующих производств, работали на оборудовании и решали практические задачи под руководством опытных наставников. Полученный опыт позволил будущим инженерам закрепить теоретические знания и углубиться в специфику выбранной профессии.

Студентка Технического университета УГМК(2026)|Фото: Технический университет УГМК

Например, студентка направления "Металлургия" Полина Уварова, проходила практику аппаратчиком на производстве драгоценных металлов в химико-металлургическом цехе отделения аффинажа.

"Мне удалось увидеть весь технологический процесс и по-новому взглянуть на профессию инженера-металлурга. Сложнее всего было привыкнуть к сменному графику, но поддержка коллектива и наставников помогла быстро адаптироваться", - поделилась Полина.

По словам директора Технического университета УГМК Вячеслава Лапина, производственная практика остается ключевым элементом образовательной модели вуза, которая позволяет студентам пройти путь от первых профессиональных шагов до самостоятельных решений.

"Такой опыт закрепляет формирование инженерного мышления, ответственности и готовности работать в команде – качеств, необходимых будущим лидерам промышленности", - отмечает Лапин.

В Техническом университете УГМК напоминают, что производственные практики для студентов являются оплачиваемыми и официально засчитываются в трудовой стаж. Формат практик позволяет обучающимся выстраивать осознанную карьерную траекторию в промышленности.

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.

Теги: Технический университет УГМК, практика, предприятия, студенты


