В России в 2025-ом доля прямых продаж номеров отелей выросла на 66%

В России различным объектам размещения удаётся продавать через свои сайты и соцсети 66% номеров. Оставшиеся 34% – доля онлайн-тревел сервисов и туроператоров.

Агрегаторы постепенно наращивают свою долю. Сдержать этот процесс может увеличение их комиссий, пишет "Ъ".

В 2025 г. в России организованный турпоток (с покупкой туров у туроператоров) снизился в летний сезон на 10-13%, а вот самостоятельный туризм (с бронированием жилья на онлайн-платформах) вырос на те же 13%. Участники рынка по обоим форматам путешествий отмечают, что укрепление рубля, экологическая катастрофа в Анапе и рост цен у объектов размещения очень повлияли на россиян: многие предпочли далеко не ездить или отказались от поездок вовсе.