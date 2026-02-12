В арктической зоне Ямала открыли новое месторождение нефти

В арктической зоне Ямала открыли новое месторождение нефти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром нефть".

Месторождение является самым крупным за последние 30 лет.

"Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена. И в Арктической зоне, и в Восточной Сибири, и на многих других территориях остаются возможности для поиска новых крупных и сверхкрупных месторождений углеводородов. Поэтому мы продолжаем активные геологоразведочные работы фактически во всех регионах своей деятельности, используя в том числе цифровые модели подземных пластов и анализируя данные с помощью искусственного интеллекта", — говорит председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.