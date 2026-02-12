Песков: Повышение квартплаты не должно быть таким резким

Повышение тарифов ЖКХ не должно быть таким резким, как это произошло в некоторых случаях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию, - цитирует его ТАСС. - Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня".

Песков добавил, что Кремль обладает обширной практикой работы с обращениями, в том числе с прямой линии с президентом. По его словам, она научила "предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем".

Как сообщалось, ФАС начала масштабную проверку тарифных решений после жалоб граждан и публикаций о резком увеличении сумм в квитанциях. Поводом стали начисления, которые, по словам потребителей, значительно превысили ориентиры, озвученные на федеральном уровне, где рост оценивался всего в 1,7%. Так, в некоторых регионах сумма за ЖКУ выросла более чем на 50%. Под проверку попали территории с наиболее резонансной динамикой — от северных регионов УрФО до Дальнего Востока и Северо-Запада.