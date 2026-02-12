12 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отправил под домашний арест уральского адвоката Рябцева по делу о подкупе свидетеля

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения адвокату Алексею Рябцеву, обвиняемому в даче взятки свидетелю за ложные показания в суде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в конце 2025 года мужчина, женщина и адвокат подкупили свидетеля, чтобы он дал ложные показания в суде по уголовному делу о преступлениях прошлых лет. Мы писали, что в отношении первых двух уже избрана мера пресечения. Всех троих обвиняют по ч. 4 ст. 309 УК РФ "Подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой". Теперь им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

На домашнем аресте настаивала именно прокуратура, поскольку обвиняемый является действующим адвокатом и обладает специальными познаниями и навыками, благодаря которым может воспрепятствовать следствию по настоящему уголовному делу, оказать давление на свидетелей, чтобы избежать наказания или продолжит заниматься преступной деятельностью.

При этом учтено, что обвиняемый обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Под домашним арестом Рябцев пробудет чуть больше месяца - до 15 марта. Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: Екатеринбург, Алексей Рябцев, адвокат, взятка, домашний арест


