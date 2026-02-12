На Кубали задержан предполагаемый подстрекатель парня, напавшего на техникум в Анапе

В Краснодарском крае задержан соучастник напавшего на техникум в Анапе.

По версии следствия, в ноябре 2025 г. 17-летний подросток сообщил своему одногруппнику о намерении напасть на техникум ради убийства находившихся там людей. Зная об этом, подозреваемый стал склонять его к совершению преступлений.

В результате подстрекательства, днём 11 февраля парень напал на техникум. Предполагаемый провокатор задержан и допрошен. Ему грозит арест. Уголовные дела соединены в одно производство. Отдельная ответственность грозит 64-летнему владельцу ружья, из которого стрелял по жертвам нападавший. Мужчина стал фигурантом дела по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия", сообщает СКР.