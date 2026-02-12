В Госдуме допустили блокировку Google в России

Роскомнадзор вполне может заблокировать в России Google, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

"На мой взгляд, это [блокировка Google] вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение всё-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернётся в Россию, и взыскать с него деньги", - цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва".

У Google и его российской "дочки" (обанкрочена) имеются многомиллиардные долги по искам, удовлетворенным российскими судами.